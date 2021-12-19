Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря подписал закон, который упрощает процедуру получения гражданства страны лицам, участвующим в военных действиях в Донбассе, а также ряду россиян, сообщили на сайте главы государства

Рада приняла законопроект об упрощении приема в гражданство иностранных наемников © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

«Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», — говорится в материале.

Ранее президент Украины внес в Раду пять законопроектов, чтобы обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать лиц с гражданством других стран.