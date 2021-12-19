Экономист Юрий Атаманюк на днях в эфире телеканала «НАШ» высмеял власти Украины за то, что монобольшинство взялось за поиск «креативного решения» для сдерживания цен на газ

На Украине запасы газа в ПХГ опустились ниже уровня закачки © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Давид] Арахамия, специалист такого широкого профиля, говорит, что надо искать креативный ход, у меня первое чувство — это испуг. Есть еще такой деятель [министр финансов Украины Сергей] Марченко. Когда у него показатели бюджета не бьют, и у него инфляция в два раза больше, чем он вещал об этом, рост экономики меньше, чем он говорил. Он собирает вокруг себя тех, кто ему комфортен, и говорит, мол, давайте сделаем мозговую атаку. Атака есть, мозгов нет», — заявил эксперт.

Зима только началась, а Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа, а Украина — почти весь закачанный газ.

На днях Арахамия заверил, что Украина ищет новые, креативные решения для того, чтобы как-то снизить цены на газ. Представители власти якобы устроят совместный брейншторм, чтобы сдержать стоимость газа для населения.