«Когда [глава партии «Слуга народа» Давид] Арахамия, специалист такого широкого профиля, говорит, что надо искать креативный ход, у меня первое чувство — это испуг. Есть еще такой деятель [министр финансов Украины Сергей] Марченко. Когда у него показатели бюджета не бьют, и у него инфляция в два раза больше, чем он вещал об этом, рост экономики меньше, чем он говорил. Он собирает вокруг себя тех, кто ему комфортен, и говорит, мол, давайте сделаем мозговую атаку. Атака есть, мозгов нет», — заявил эксперт.
Зима только началась, а Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа, а Украина — почти весь закачанный газ.
На днях Арахамия заверил, что Украина ищет новые, креативные решения для того, чтобы как-то снизить цены на газ. Представители власти якобы устроят совместный брейншторм, чтобы сдержать стоимость газа для населения.