Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 18 декабря в интервью Washington Post попросил страны Запада внести ясность в свои заявления о возможных санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины

«Было бы грандиозно»: Кулеба помечтал об отключении России от системы SWIFT © скриншот видео Facebook

Также глава МИД заявил, что должностные лица Украины призвали страны Запада к утверждению пакета санкций, которые, помимо прочего, будут предполагать отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и ограничения на операции с суверенным долгом РФ.

Кулеба призвал США и Великобританию действовать самостоятельно, если ЕС, поддерживающий более тесные связи с Россией в сфере торговли и энергетики, предложит менее жесткие меры.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.