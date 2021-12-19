По его словам, отсутствие в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе подробностей относительно потенциальных мер с их стороны может вызывать у Москвы сомнения по поводу готовности Европейского Союза (ЕС) к решительным ответным действиям при «вторжении» России на Украину.
Также глава МИД заявил, что должностные лица Украины призвали страны Запада к утверждению пакета санкций, которые, помимо прочего, будут предполагать отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и ограничения на операции с суверенным долгом РФ.
Кулеба призвал США и Великобританию действовать самостоятельно, если ЕС, поддерживающий более тесные связи с Россией в сфере торговли и энергетики, предложит менее жесткие меры.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.