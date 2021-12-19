Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 18 декабря в интервью Washington Post назвал «грандиозным» событием обсуждаемое Западом возможное отключение России от международной банковской системы SWIFT

Кулеба назвал топ-10 побед украинской дипломатии 2021 года © REUTERS, Ints Kalnins подчеркнул министр иностранных дел.

На днях депутаты Европейского парламента заявили, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций, в числе которых должно быть отключение страны от платежной системы SWIFT. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с готовящимся пакетом ограничительных мер, сообщало, что западные страны считают проблематичным отключение России от системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможную эскалацию ситуации на границе с Украиной.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.