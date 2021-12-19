СССР был государством, опережавшим своё время, и к социализму рано или поздно придёт весь мир, считает главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Собеседник издания заявил, что распад СССР был мировой катастрофой и трагедией, а также преступлением, за которое никто не ответил. Затулин рассказал, как можно было избежать распада СССР © РИА Новости, Нина Зотина

«На мой субъективный взгляд, СССР — это государство, обогнавшее своё время. Мы видим, как мир всё больше разворачивается в сторону тех идей, принципов и характера производства, на которых был основан Советский Союз. Только оказалось, что на это потребовалось на сто с лишним больше лет, чем ожидалось. В этом отношении молодцы китайцы — у них НЭП растянулся почти на век, и они особо не волнуются и не торопятся», — сказал Намовир.

Мировая экономика рано или поздно перейдет на социалистические рельсы, однако он будет выглядеть не так, как в Советском Союзе, уверен эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.