Собеседник издания заявил, что распад СССР был мировой катастрофой и трагедией, а также преступлением, за которое никто не ответил.
«На мой субъективный взгляд, СССР — это государство, обогнавшее своё время. Мы видим, как мир всё больше разворачивается в сторону тех идей, принципов и характера производства, на которых был основан Советский Союз. Только оказалось, что на это потребовалось на сто с лишним больше лет, чем ожидалось. В этом отношении молодцы китайцы — у них НЭП растянулся почти на век, и они особо не волнуются и не торопятся», — сказал Намовир.
Мировая экономика рано или поздно перейдет на социалистические рельсы, однако он будет выглядеть не так, как в Советском Союзе, уверен эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.