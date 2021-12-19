В случае избрания экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова президентом не стоит ожидать резких изменений к лучшему в отношениях с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Будучи спикером Рады, Разумков не изменял антироссийской повестки парламента, отметил эксперт.

«Все-таки спикер на самом деле имеет возможность влиять на повестку дня. Был закон о языке, была смена гуманитарной политики — и я не видел, чтобы эти моменты активно менялись…А Разумкову будут вот это предъявлять, он же все-таки был во власти уже. Почему ничего не менялось? Даже в контексте взаимодействия с Россией», — сказал Якубин. Не Гордон: Якубин назвал звезду ТВ, с которой может сотрудничать Разумков © Дмитрий Разумков/Фейсбук

Эксперт дополнил, что Разумков высказывался против прямого диалога Владимира Зеленского и Владимира Путина, хотя такой диалог мог бы решить многие проблемы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.