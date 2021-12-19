Будучи спикером Рады, Разумков не изменял антироссийской повестки парламента, отметил эксперт.
«Все-таки спикер на самом деле имеет возможность влиять на повестку дня. Был закон о языке, была смена гуманитарной политики — и я не видел, чтобы эти моменты активно менялись…А Разумкову будут вот это предъявлять, он же все-таки был во власти уже. Почему ничего не менялось? Даже в контексте взаимодействия с Россией», — сказал Якубин.
Эксперт дополнил, что Разумков высказывался против прямого диалога Владимира Зеленского и Владимира Путина, хотя такой диалог мог бы решить многие проблемы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.