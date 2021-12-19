Результаты онлайн-встречи президентов России и США можно считать позитивными, и отношения двух стран движутся в правильном направлении после периода обострения. Об этом в интервью Украина.ру рассказала политолог-американист Вероника Крашенинникова

В сравнении с саммитом Россия-США в Хельсинки с участием экс-президента Дональда Трампа, онлайн-встреча с Джо Байденом может быть расценена как оттепель, подчеркнула эксперт.

«Только, понимаете, насколько мы пессимистичны в наших оценках, насколько приходится быть пессимистичными — даже сегодняшнюю ситуацию напряженности мы способны оценивать как оттепель. Но пока отношения движутся в правильном направлении: восстановлен диалог, идёт обсуждение по самым важным вопросам стратегической стабильности, вооружений, даже кибербезопасности», — сказала Крашенникова. ВВС США уличили в разведке на территории Белоруссии © wikipedia.org

Эксперт напомнила, что раньше США и европейские страны наотрез отказывались обсуждать с Россией вопросы кибербезопасности. Крашенникова в заключение отметила значимость небольших хороших новостей в нынешней политической обстановке.

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