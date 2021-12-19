США утвердили оборонный бюджет, из которого исключены санкции против «Северного потока-2», а также против российского внешнего долга и некоторых физических лиц. Это прокомментировала политолог-американист Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру

Отказ от санкций против физлиц-россиян и госдолга России это прямая уступка Кремлю, уверена эксперт.

«Что касается «Северного потока — 2», это уступка, в первую очередь, Германии, потому что для США важны трансатлантические отношения, в том числе с новым правительством Германии, которое было заявлено», — сказала Крашенникова. Украина попросила у США прислать больше военной помощи © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что имелось предложение по санкциям от тех групп в Вашингтоне, которые настроены более агрессивно в отношении России, президент Джо Байден отклонил его, что показывает определенную степень независимости в принятии решений Белым домом, заключила эксперт.

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