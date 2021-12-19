Будущее Юлии Тимошенко на политической арене Украины туманно. Тимошенко - опытный политик, но она может предложить избирателю мало нового. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Тимошенко подходит к следующим выборам в Раду будучи в сложной ситуации, полагает эксперт.

«Ей надо предложить обществу новый образ не в плане прически, а в смысле образа будущего. Сформулировать новое политическое предложение. Она немножко надоела обществу, и за ней нет ощущения свежей перспективы. Но она остается одним из опытнейших политиков Украины», — сказал Неменский. Мне по барабану: Тимошенко осваивает новую профессию © ba.org.ua

Тимошенко может предпринять необходимые шаги для наращивания популярности перед выборами, но максимум, на что способна её политическая сила — пройти в новый парламент и попытаться поучаствовать в коалиционном соглашении, заключил эксперт.

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