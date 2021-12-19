Тимошенко подходит к следующим выборам в Раду будучи в сложной ситуации, полагает эксперт.
«Ей надо предложить обществу новый образ не в плане прически, а в смысле образа будущего. Сформулировать новое политическое предложение. Она немножко надоела обществу, и за ней нет ощущения свежей перспективы. Но она остается одним из опытнейших политиков Украины», — сказал Неменский.
Тимошенко может предпринять необходимые шаги для наращивания популярности перед выборами, но максимум, на что способна её политическая сила — пройти в новый парламент и попытаться поучаствовать в коалиционном соглашении, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.