Ранее ряд экспертов высказывался о перспективах врача и медиаперсоны Евгения Комаровского в большой политике Украины. Своим мнением в интервью Украина.ру поделился политолог Олег Неменский

Комаровскому вряд ли удастся стать независимой политической фигурой, убеждён эксперт. «Не Разумков и не Комаровский». Быстряков назвал двух самых нормальных политиков на Украине © rian.com.ua

«А вот его участие в других политических проектах вполне реально. Несколько процентов голосов он способен принести. Очевидно, что он или из него решили сделать политическую фигуру. Политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие. Сейчас на Украине это значимый ресурс, который можно использовать политически», — сказал Неменский.

Проект Комаровского вряд ли проживёт долго, полагает Неменский. Комаровский не является политиком и вряд ли построит политическую карьеру, но сможет повлиять на результат парламентских выборов, заключил эксперт.

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