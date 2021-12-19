Вся сложность урегулирования донбасского конфликта заключается в безволии центральной власти и безнаказанности националистов, полагает эксперт.
«Представьте себе Совместный всеобъемлющий план действий — по Донбассу. Участвуют Украина и группа международных посредников: США, Россия, Китай, Британия, Франция и Германия. Совбез ООН в полном постоянном составе плюс немцы. Все включаются сразу, все изначально в курсе всего. Группа помогает утвердить план внутри Украины, защитить СВПД и президента от атаки «партии вечной войны» и довести дело до победного результата», — сказал Станкевич.
Такому "миротворческому бульдозеру" ничто не сможет противостоять, уверен эксперт.
У Зеленского есть год, чтобы сформировать и запустить в дело СВПД по Донбассу. Если сможет, получит в качестве бонуса второй срок на завершение благого дела, заключил Станкевич.
Полностью интервью можно прочитать здесь.