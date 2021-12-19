Реальная возможность достичь мира в Донбассе - Совместный всеобъемлющий план действий с участием Совбеза ООН. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политэксперт Сергей Станкевич

Вся сложность урегулирования донбасского конфликта заключается в безволии центральной власти и безнаказанности националистов, полагает эксперт.

«Представьте себе Совместный всеобъемлющий план действий — по Донбассу. Участвуют Украина и группа международных посредников: США, Россия, Китай, Британия, Франция и Германия. Совбез ООН в полном постоянном составе плюс немцы. Все включаются сразу, все изначально в курсе всего. Группа помогает утвердить план внутри Украины, защитить СВПД и президента от атаки «партии вечной войны» и довести дело до победного результата», — сказал Станкевич. «Перестать кошмарить Донбасс и гнать в шею чертей, которые чертят красные линии»: Станкевич дал совет Киеву © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Такому "миротворческому бульдозеру" ничто не сможет противостоять, уверен эксперт.

У Зеленского есть год, чтобы сформировать и запустить в дело СВПД по Донбассу. Если сможет, получит в качестве бонуса второй срок на завершение благого дела, заключил Станкевич.

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