Укрепление восточного фланга НАТО и военная помощь Украине, скорее всего, будут продолжаться, но со стороны США впервые прозвучали ответы на требования России о гарантиях безопасности. Об этом в интервью Украина.ру рассказала политолог-американист Вероника Крашенинникова

Наращивание военного потенциала на западных границах России, вероятно, продолжится, хотя сателлиты США и так вооружены до зубов. Однако со стороны Вашингтона последовала реакция на "красные линии", обозначенные Россией.

«И вот это требование гарантий безопасности России, на котором настаивает президент Путин, — это самая важная системная мера, которой можно обезопасить сегодня Россию. И, честно говоря, еще раз повторю, даже удивительно, что со стороны Байдена есть какой-то ответ на это требование. Потому что обычно они игнорировали подобные требования со стороны России. Посмотри, насколько они это реализуют, конечно», — сказала Крашенникова. Украина попросила у США прислать больше военной помощи © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Необходимо продолжать двигаться в направлении требований гарантий безопасности России и обозначения "красных линий", заключила эксперт.

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