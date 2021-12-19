Наращивание военного потенциала на западных границах России, вероятно, продолжится, хотя сателлиты США и так вооружены до зубов. Однако со стороны Вашингтона последовала реакция на "красные линии", обозначенные Россией.
«И вот это требование гарантий безопасности России, на котором настаивает президент Путин, — это самая важная системная мера, которой можно обезопасить сегодня Россию. И, честно говоря, еще раз повторю, даже удивительно, что со стороны Байдена есть какой-то ответ на это требование. Потому что обычно они игнорировали подобные требования со стороны России. Посмотри, насколько они это реализуют, конечно», — сказала Крашенникова.
Необходимо продолжать двигаться в направлении требований гарантий безопасности России и обозначения "красных линий", заключила эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.