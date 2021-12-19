В последнее время страны-союзники США консолидировались вокруг борьбы с Россией, однако для самой Америки угрозу представляет Китай. О том, удастся ли Вашингтону "перепрошить" сателлитов на сопротивление Китаю, в интервью Украина.ру рассказала политолог-американист Вероника Крашенникова

Ранее под эгидой США прошёл онлайн-саммит "За демократию", одной из повесток которого являлось "противодействие российским гибридным угрозам". В то же время, для Вашингтона на данный момент наибольшую угрозу представляет Китай, а восточноевропейские сателлиты Америки продолжают требовать больших дотаций на "сдерживание России". По мнению Крашенниковой, США не удастся "перепрограммировать" своих союзников.

«Нет, вряд ли можно перепрограммировать Прибалтику или Украину. И до Китая им слишком далеко, когда рядом есть такой, с их точки зрения, великолепный убедительный враг, под которого можно требовать бюджеты для политической и военной защиты, в кавычках. Так что нет, этих людей не переубедить, и переговоры тоже с ними сложно вести», — сказала Крашенникова. В США считают неприемлемыми часть предложений РФ по НАТО © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В то же время, России придётся жить в данных реалиях и продолжать взаимодействовать с Западом в той форме, в которой он есть, заключила эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.