Если украинское управление оставить само на себя, они натворят немало проблем — для самих себя, но и для России тоже. Именно это послужило мотивацией звонка Байдена президенту Владимиру Зеленскому, уверена эксперт.
«Есть информация и о том, что Белый дом настаивает на исполнении хотя бы части Минских соглашений. Например, на том, чтобы Киев дал обещанную автономию ДНР и ЛНР. Так что процесс идёт. Соединённые Штаты также собираются вступить в нормандский формат», — сказала Крашенникова.
Эксперт отметила, что позиция США в отношении Украины, до недавних пор более агрессивная и радикально антироссийская, чем позиция Франции и Германии, может измениться, и это можно поприветствовать.
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