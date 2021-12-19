В материалах зарубежных СМИ утверждается, что президент США Джо Байден дал все гарантии безопасности, поддержки и поставок оружия Украине. Однако есть информация, что Вашингтон настаивает на исполнении Минских соглашений. Об этом в интервью Украина.ру рассказала политолог-американист Вероника Крашенинникова

Если украинское управление оставить само на себя, они натворят немало проблем — для самих себя, но и для России тоже. Именно это послужило мотивацией звонка Байдена президенту Владимиру Зеленскому, уверена эксперт. Байден рассказал, куда отправит войска в случае «вторжения» России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Есть информация и о том, что Белый дом настаивает на исполнении хотя бы части Минских соглашений. Например, на том, чтобы Киев дал обещанную автономию ДНР и ЛНР. Так что процесс идёт. Соединённые Штаты также собираются вступить в нормандский формат», — сказала Крашенникова.

Эксперт отметила, что позиция США в отношении Украины, до недавних пор более агрессивная и радикально антироссийская, чем позиция Франции и Германии, может измениться, и это можно поприветствовать.

Полностью интервью можно прочитать здесь.