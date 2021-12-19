Вопреки ожиданиям, администрация Байдена начала относительную нормализацию отношений с Москвой, подчеркнула эксперт.
«Но вот хотя бы из того, что вышло на публику: Байден обещал Путину обсудить озабоченности России в кругу своих союзников, сказал советник президента РФ по международным делам Юрий Викторович Ушаков. По сути, это очень хорошая новость, на это мы даже не могли надеяться перед этой встречей — честно говоря, я была скептически настроена», — сказала Крашенникова.
Байден может объявить… о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности России по поводу действий Альянса, пишут СМИ.
Диалог между Вашингтоном и Москвой будет тяжёлым, но одно его наличие — свидетельство того, что отношения сверхдержав переходят в конструктивное русло, заключила эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.