По результатам переговоров президентов США и России можно судить об определённых позитивных подвижках: Джо Байден обещал Владимиру Путину обсудить озабоченности России в кругу своих союзников. Об этом в интервью Украина.ру рассказала политолог-американист Вероника Крашенинникова

Вопреки ожиданиям, администрация Байдена начала относительную нормализацию отношений с Москвой, подчеркнула эксперт.

«Но вот хотя бы из того, что вышло на публику: Байден обещал Путину обсудить озабоченности России в кругу своих союзников, сказал советник президента РФ по международным делам Юрий Викторович Ушаков. По сути, это очень хорошая новость, на это мы даже не могли надеяться перед этой встречей — честно говоря, я была скептически настроена», — сказала Крашенникова. Асафов раскрыл, почему Байден пошёл на уступки Путину © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Байден может объявить… о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности России по поводу действий Альянса, пишут СМИ.

Диалог между Вашингтоном и Москвой будет тяжёлым, но одно его наличие — свидетельство того, что отношения сверхдержав переходят в конструктивное русло, заключила эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.