Республиканская партия США, "трамписты", мешают президенту США Джо Байдену налаживать отношения с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказала политолог-американист Вероника Крашенинникова

Республиканцы заинтересованы в том, чтобы Байден "проиграл" Владимиру Путину на переговорах, уверена эксперт.

«Но, конечно же, противная, обратная сторона — республиканцы, особенно трамписты, наносят по Байдену удар за ударом, обвиняя его в том, что он слишком слаб по отношению к Путину. То есть они бы даже хотели, чтобы Путин победил Байдена, потому что им выгодно, это внутренняя борьба в США», — сказала Крашенникова. Эксперт: Байден пошел на немыслимые уступки Китаю и России © REUTERS, The White House/Handout

Поэтому Белый дом даёт, наверное, не вполне точные цитаты из того, что на самом деле имело место на переговорах Путина и Байдена, заключила эксперт.

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