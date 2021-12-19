Республиканцы заинтересованы в том, чтобы Байден "проиграл" Владимиру Путину на переговорах, уверена эксперт.
«Но, конечно же, противная, обратная сторона — республиканцы, особенно трамписты, наносят по Байдену удар за ударом, обвиняя его в том, что он слишком слаб по отношению к Путину. То есть они бы даже хотели, чтобы Путин победил Байдена, потому что им выгодно, это внутренняя борьба в США», — сказала Крашенникова.
Поэтому Белый дом даёт, наверное, не вполне точные цитаты из того, что на самом деле имело место на переговорах Путина и Байдена, заключила эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.