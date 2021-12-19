Возможность выполнить Минские соглашения - мечта президента Украины Владимира Зеленского, которую он не может воплотить из-за сопротивления Вашингтона. Такого мнения придерживается директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ряд экспертов полагает, что киевские власти делают всё возможное, чтобы торпедировать Минский процесс. Марков полагает, что дело обстоит иначе.

«Многие эксперты допускают ошибку, когда говорят, что Зеленский не хочет выполнять Минские соглашения и США должны его заставить. Ничего подобного. Зеленский мечтает реализовать Минские соглашения, потому что эти договоренности превратили бы Донбасс в нечто вроде Приднестровья. Если бы он выполнил Минские соглашения, он стал бы сверхпопулярным политиком, который принес мир на Украину, и победил бы на следующих выборах с триумфом в первом туре», — сказал собеседник издания.

Вашингтон же препятствует подобному развитию событий и принуждает Украину воевать с Россией, считает эксперт.

Ранее Зеленский потребовал "расшифровки" каждого пункта Минских соглашений. В российском МИД, в свою очередь, констатировали, что Украина фактически вышла из Минских соглашений.

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