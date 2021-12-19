Отношения Армении и России — союзнические, и это отражается на культурной сфере республики, подчеркнул эксперт.
«В Армении есть русские школы. Там обучаются граждане России. В Армении есть школы для нацменьшинств, в том числе для русского национального меньшинства. Они обучаются на русском языке. Это положено по закону, тем более что в Армении есть русские села», — сказал Искандарян.
Армения сотрудничает с Россией и в рамках ОДКБ, и в рамках ЕАЭС, а во втором по величине городе республики Гюмри находится российская военная база, отметил собеседник издания. В Ереване есть русский театр и транслируются три российских телеканала, заключил Искандарян.
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В Ереване есть русский театр, транслируется три российских телеканала и так далее.
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Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211216/1032859580.html