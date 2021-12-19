Несмотря на то, что в Армении русский язык не имеет официального статуса, в республике продолжают существовать русские школы для нацменьшинств и граждан РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

Отношения Армении и России — союзнические, и это отражается на культурной сфере республики, подчеркнул эксперт.

«В Армении есть русские школы. Там обучаются граждане России. В Армении есть школы для нацменьшинств, в том числе для русского национального меньшинства. Они обучаются на русском языке. Это положено по закону, тем более что в Армении есть русские села», — сказал Искандарян. Армения призвала бессрочно оставить миротворцев РФ в Карабахе © РИА Новости, Каро Саакян / Перейти в фотобанк

Армения сотрудничает с Россией и в рамках ОДКБ, и в рамках ЕАЭС, а во втором по величине городе республики Гюмри находится российская военная база, отметил собеседник издания. В Ереване есть русский театр и транслируются три российских телеканала, заключил Искандарян.

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