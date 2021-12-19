Карабахский конфликт предотвращался жестким вертикальным управлением СССР, и избежать его полностью было невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

Чаяния армянского населения Нагорного Карабаха, автономии в составе Азербайджанской ССР о присоединении к Армении были очевидны с самого начала Советского Союза, подчеркнул эксперт.

«Время от времени были движения за выход из Азербайджанской ССР и присоединение к Армянской ССР, но они просто задавливались, режим был жесткий. Во время Горбачева режим стал более мягким, стало возможно каким-то образом выражать свои чаяния, демократии стало больше», — сказал Искандарян.

В условиях перестройки и гласности вряд ли можно было избежать эскалации конфликта, уверен собеседник издания. Искандарян рассказал, за что Армения благодарна СССР © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк

«Можно ли было что-то сделать в этих условиях? Я сомневаюсь, но если бы в те самые шесть дней между 20 февраля 1988 года (когда было постановление Нагорно-Карабахской Автономной области) и до 26 февраля (начало сумгаитского погрома) власть реагировала бы умно, учитывая все обстоятельства, теоретически можно было бы избежать такой формы развития карабахского конфликта», — заявил эксперт.

Но такой власти неоткуда было взяться в конце 80-х. Представить себе выверенные действия советского центра в тот момент очень сложно, заключил эксперт.

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