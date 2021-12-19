Борьба международного капитала под началом МВФ против "местных денег" - движущая сила "деолигархизации" на Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Никакой деолигархизации на деле на Украине не происходит, уверен эксперт.

«Дело не в олигархах. Сейчас идет борьба космоэкономического капитала и национального капитала. Нет никакой деолигархизации. Невозможна деолигархизация, когда у одних отбирают, а потом сразу же объявляют приватизацию. Это называется "отжим бизнеса"», — заявил Лазарев. Баширов раскрыл, действительно ли олигархи свергнут Зеленского © president.gov.ua

Тенденция борьбы с олигархами на Украине стартовала со слов директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая призвала бороться с "молодыми деньгами" постсоветского пространства, но это не является деолигархизацией в прямом смысле этого слова: это лишь борьба транснациональных корпораций за захват украинского рынка, заключил эксперт.

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