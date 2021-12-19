Общество Украины разделено по поводу прямых переговоров и предоставления специального статуса Донбассу, но даже западные партнёры Киева склоняют страну к исполнению Минских соглашений. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе очень комплексный: это и геополитический, и внутриполитический и идеологический вопрос, в котором также замешаны интересы украинских бизнес-кланов, отметил эксперт. Однако безальтернативность Минских соглашений подчёркивают даже зарубежные игроки.

«Даже западные партнеры, включая американцев, говорили, что надо двигаться по пути Минских соглашений, нравится это или не нравится. Если же Киеву не нравится, надо предложить такую конфигурацию действий, на которую согласятся обе стороны. Если одна из сторон не согласится, концепция работать не будет», — сказал Лазарев. Зеленский обсудил Донбасс с премьером Великобритании Джонсоном © president.gov.ua

Вопросы безопасности невозможно отделить от политической воли, необходимой для имплементации «Минска», заключил эксперт.

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