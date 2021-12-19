Двусторонние переговоры президентов России и Украины, если они состоятся, должны будут включать в себя вопрос о прямом контракте поставки российского газа на Украину. Однако этому мешает идеологическая парадигма Киева, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Вопрос о прямых поставках российского газа на Украину актуален как никогда и выгоден Украине как государству, но невыгоден киевским властям, подчеркнул эксперт.

«Также необходимо поднимать вопрос о прямых закупках газа Украины в РФ, но для этого нужно отбросить всякую идеологию, которая обрезает возможности маневра и приводит к неправильному решению», — сказал Лазарев. Эксперт назвал способ снизить цены на газ в Европе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Прямые поставки газа удешевят стоимость энергоресурсов для Украины, что автоматически сделает более дешевым газ и отопление для населения, повлияет на производство и снизит стоимость продуктов для населения, заявил Лазарев.

Однако даже если гипотетические переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина состоятся, вопрос прямых поставок газа не будет поднят: Украина связана антироссийской идеологией, заключил эксперт.

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