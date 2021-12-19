Реанимацию Минских соглашений и Нормандского формата президенту Украины Владимиру Зеленскому не дадут осуществить радикалы. Однако существует альтернативный вариант по достижению мира на востоке Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политэксперт Сергей Станкевич

У международного сообщества есть прецедент рабочей платформы по урегулированию конфликта с Ираном, отметил эксперт.

«Есть замечательный прецедент: Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это правовой акт, позволивший международному сообществу мирно решить проблему с ядерной программой Ирана», — сказал Станкевич.

Эксперт перечислил шаги, требуемые для урегулирования конфликта. Военный эксперт рассказал, что именно сделает Донбасс, если Украина пойдет в атаку © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Смотрите, всё очень похоже. Есть крайне опасный конфликт, чреватый большой войной. Великие державы хотят предотвратить пожар. Уточняются механизмы проверки. Предусматриваются стимулы и гарантии. За нарушения — санкции. Всё на месте. СВПД утверждается Совбезом ООН и реализуется под его эгидой», — добавил Станкевич.

Собеседник издания напомнил, что устойчивость платформы СВПД сохранилась даже на время выхода из программы США под руководством Дональда Трампа, и это доказывает возможность урегулирования конфликта в Донбассе и доведения плана до конца.

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