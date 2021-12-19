Несмотря на антироссийскую пропаганду, более половины граждан востока Украины относятся к России дружественно, подчеркнул эксперт.
«Отношение к России там достаточно сложное. На востоке, несмотря на оголтелую пропаганду, 60 процентов граждан относятся России и к россиянам дружественно, считая их братским народом. Была же социология по поводу тезиса Путина о единстве россиян и украинцев, где тоже всплыли неприятные для Киева детали», — сказал Анпилогов.
Флагманом русофобских процессов же выступает западная Украина, и это является проблемой для самой страны, так как в границах Украины существует два противоположных геополитических взгляда.
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