Ранее социологический опрос ВЦИОМ показал, что 29 процентов россиян по-прежнему считают Украину братской страной. На Украине, особенно в её восточных областях, доминируют схожие настроения, рассказал в интервью Украина.ру директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов

Несмотря на антироссийскую пропаганду, более половины граждан востока Украины относятся к России дружественно, подчеркнул эксперт.

«Отношение к России там достаточно сложное. На востоке, несмотря на оголтелую пропаганду, 60 процентов граждан относятся России и к россиянам дружественно, считая их братским народом. Была же социология по поводу тезиса Путина о единстве россиян и украинцев, где тоже всплыли неприятные для Киева детали», — сказал Анпилогов. Украина хочет от США не менее 1 млрд долларов © goodfon.ru

Флагманом русофобских процессов же выступает западная Украина, и это является проблемой для самой страны, так как в границах Украины существует два противоположных геополитических взгляда.

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