«Сейчас все должны подумать, и, в первую очередь, нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось, и такая же картина абсолютно не исключена», — завил парламентарий.
Депутат отметил, что ему крайне неприятно наблюдать ситуацию, которая сложилась вокруг экс-президента, которому в 2014 году было оказано беспрецедентное доверие среди избирателей.
Ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку на допрос по делу о закупке угля в Донбассе. В политсиле бывшего главы государства утверждают, что он отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.