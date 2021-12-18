Депутат Верховной Рады Украины от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу бывшего лидера страны Петра Порошенко, покинувшего страну после обвинений со стороны ГБР. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш» 18 декабря

«Сейчас все должны подумать, и, в первую очередь, нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось, и такая же картина абсолютно не исключена», — завил парламентарий.

Зеленский схлестнулся с Порошенко. Зачем на Украине вспомнили об Иловайске © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку на допрос по делу о закупке угля в Донбассе. В политсиле бывшего главы государства утверждают, что он отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.