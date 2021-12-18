«Послы G7 были рады снова видеть президента Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в 2021 году», — говорится в сообщении.
Послы поприветствовали законодательство о судебной реформе и выразили надежду на его полную имплементацию. Они также надеются на дальнейшее развитие реформы в следующем году, включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда.
Кроме того, послы поприветствовали закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора. Также они надеются на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную и современную Службу безопасности Украины. Они также ожидают завершения процесса отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.