Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран «Большой семерки», в ходе которой стороны обсудили реформы в стране. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщается на официальной странице послов в Twitter

«Послы G7 были рады снова видеть президента Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в 2021 году», — говорится в сообщении.

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Кроме того, послы поприветствовали закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора. Также они надеются на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную и современную Службу безопасности Украины. Они также ожидают завершения процесса отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.