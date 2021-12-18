Он отметил, что ЕС не готов принимать Украину в свой состав, но при этом видит «хороший прогресс по всем реформам».

«В ЕС есть страны-члены, которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения», — сказал Вилумсонс.

Лицемерие высшего уровня. Глава МИД Венгрии рассказал правду про ЕС
Лицемерие высшего уровня. Глава МИД Венгрии рассказал правду про ЕС
© Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
Замглавы МИД Латвии также заявил, что Украина станет частью ЕС и НАТО, когда члены обеих организаций коллективно согласятся с некоторыми критериями, в частности с тем, что страна готова присоединиться и будет полезна остальным.

«Мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина», — отметил он и выразил в связи с этим сожаление.

Вилумсонс порекомендовал властям страны модернизировать общество, проводить реформы и ждать возможности попасть в состав ЕС.