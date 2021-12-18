Украину все еще не включили в состав Евросоюза из-за «усталости» объединения от расширения, заявил замглавы МИД Латвии Анджей Вилумсонс, передает LIGA.net 18 декабря

Он отметил, что ЕС не готов принимать Украину в свой состав, но при этом видит «хороший прогресс по всем реформам».

«В ЕС есть страны-члены, которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения», — сказал Вилумсонс.

Лицемерие высшего уровня. Глава МИД Венгрии рассказал правду про ЕС © Валерий Мельников / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина», — отметил он и выразил в связи с этим сожаление.

Вилумсонс порекомендовал властям страны модернизировать общество, проводить реформы и ждать возможности попасть в состав ЕС.