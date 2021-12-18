Он отметил, что ЕС не готов принимать Украину в свой состав, но при этом видит «хороший прогресс по всем реформам».
«В ЕС есть страны-члены, которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения», — сказал Вилумсонс.
Замглавы МИД Латвии также заявил, что Украина станет частью ЕС и НАТО, когда члены обеих организаций коллективно согласятся с некоторыми критериями, в частности с тем, что страна готова присоединиться и будет полезна остальным.
«Мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина», — отметил он и выразил в связи с этим сожаление.
Вилумсонс порекомендовал властям страны модернизировать общество, проводить реформы и ждать возможности попасть в состав ЕС.