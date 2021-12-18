Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок своими действиями против России и «Северного потока-2» может расколоть правящую коалицию, считает член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Альберт Брайнингер, передает РИА Новости 17 декабря

Ранее Бербок заявляла, что «Северный поток-2» пока не может быть согласован, так как не выполняет требований европейского энергетического права.

«После того как она объявила, что проект "Северный поток — 2" не соответствует некоторым законам ЕС, рынок отреагировал повышением цен. Затем позже <…> она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно, канцлеру придется вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России. Я считаю, что это — источник конфликта, который может расколоть недавно созданную коалицию», — заявил Брайнингер.

«"Газпром" получает прибыль». Почему в Европе переносят запуск «Северного потока — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Время и цены на газ все приведут в порядок. Они должны улучшить отношения с Россией», — сказал политик.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получило документов, необходимых для продолжения процесса сертификации.

По данным СМИ со ссылкой на источники в ФСГ, решение по «Северному потоку — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.