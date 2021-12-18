Замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец встретился с государственным секретарем МИД Германии Тобиасом Линднером. Машовец предложил Берлину увеличить помощь Киеву, сообщила пресс-служба ОП 17 декабря

«Заместитель руководителя офиса главы государства предложил увеличить помощь Украине в укреплении обороноспособности, что является главным сдерживающим фактором для России, и не создавать искусственных ограничений в этом процессе. Была отмечена важность остановки проекта "Северный поток — 2", что станет четким сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии российской агрессии», — говорится в сообщении.

«Северный поток — 2»: В Австрии проекта ждут с нетерпением, но Германия пока затягивает сертификацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Госсекретарь МИД ФРГ в свою очередь заявил, что Германия готова к решительным действиям по поддержке Украины, а также придерживается политики диалога и урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.

Российские власти не раз заявляли, что не планируют каких-либо военных действий по отношению к Украине. При этом в Кремле подчеркивали, что НАТО продолжает накачивать Украину вооружениями, что может вылиться в эскалацию ситуации в Донбассе.