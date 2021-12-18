«Заместитель руководителя офиса главы государства предложил увеличить помощь Украине в укреплении обороноспособности, что является главным сдерживающим фактором для России, и не создавать искусственных ограничений в этом процессе. Была отмечена важность остановки проекта "Северный поток — 2", что станет четким сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии российской агрессии», — говорится в сообщении.
Также Машковец проинформировал Линднера о ситуации с безопасностью вокруг Украины и в Донбассе. Он предложил Германии принять меры по консолидации государств ЕС, НАТО и всего западного сообщества для «недопущения дальнейших агрессивных действий со стороны России».
Госсекретарь МИД ФРГ в свою очередь заявил, что Германия готова к решительным действиям по поддержке Украины, а также придерживается политики диалога и урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.
Российские власти не раз заявляли, что не планируют каких-либо военных действий по отношению к Украине. При этом в Кремле подчеркивали, что НАТО продолжает накачивать Украину вооружениями, что может вылиться в эскалацию ситуации в Донбассе.