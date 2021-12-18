Взрыв произошел в парке «Херсонская крепость», рядом с двухэтажным офисным помещением. Работающий в здании предприниматель нажал тревожную кнопку и вызвал охрану.
Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.
Прибывшие на место правоохранителя и взрывотехники выяснили, что злоумышленники подорвали гранату РГД-5. По подозрению в совершении преступления были задержаны два жителя Николаевской области 27 и 30 лет.
В августе силовики задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины. Им оказался ветеран силовой операции в Донбассе. В здание Кабмина он принес гранату РГН.