США считают часть предложений России по гарантиям безопасности «полезными», остальные – «неприемлемыми». Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена

«Некоторые из них полезные, а некоторые — неприемлемые. США планируют дать ответ России примерно на следующей неделе», — сказал собеседник агентства.

Ударными темпами. НАТО осваивает Украину и рекордно насыщает её военными © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.