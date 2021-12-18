Государственное бюро расследований опубликовало видео с бывшим президентом Украины Петром Порошенко в момент, когда ему пытались передать повестку на допрос. Ролик появился на официальном YouTube-канале ГБР 17 декабря

Ранее стало известно, что Порошенко покинул страну ради дипломатического турне, в ходе которого он посетит Турцию и Польшу. Уехать он решил в тот же день, когда ему должны были вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.

Зеленский схлестнулся с Порошенко. Зачем на Украине вспомнили об Иловайске © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк видео сотрудник ГБР пытается вручить экс-президенту повестку, но политик игнорирует его и быстро садится в машину. Когда дверь в автомобиль открывает его сопровождающий, становится слышно, как Порошенко кричит водителю: «поехали, твою мать».

Всего в отношении экс-президента Петра Порошенко на Украине расследуется 90 уголовных дел. В октябре Офис генпрокурора Украины заявил о подозрении Порошенко в причастности к организации поставок угля из ДНР и ЛНР в 2015 году. Также Госбюро расследований Украины возбудило против экс-президента дело о госизмене из-за подписаний им Минских соглашений.