На Украине выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 «омикрон». Заболевание обнаружили у человека, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил 18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook

«Ночью в Центр общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования выявлен штамм Omicron. Лицо, которое оказалось инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении», — написал Ляшко.

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Омикрон-штамм выявили в ЮАР в середине ноября. 24 ноября ВОЗ сообщила о нем и о большом количестве мутаций, признав его глобальной угрозой. Специалисты отмечали, что он заразнее, чем дельта.