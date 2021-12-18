«Ночью в Центр общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования выявлен штамм Omicron. Лицо, которое оказалось инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении», — написал Ляшко.
По словам министра, сейчас проводится эпидемиологическое расследование и обследование контактных лиц.
Омикрон-штамм выявили в ЮАР в середине ноября. 24 ноября ВОЗ сообщила о нем и о большом количестве мутаций, признав его глобальной угрозой. Специалисты отмечали, что он заразнее, чем дельта.