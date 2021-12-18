Расширения сотрудничества Украины с НАТО – это практически подготовка к войне с Россией, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом 18 декабря сообщает РИА Новости

«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны. — Ред.), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России», — сказал Пушков в эфире радио «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что для реализации своих милитаристических планов альянсу нужно официально предоставить членство Киеву.

«Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса, то есть не давать ей обязательств с точки зрения ее обороны. Но насыщать ее оружием, превращать ее в такой военизированный кулак, который можно использовать против России. Я думаю, что НАТО к этому сейчас и склоняется», — добавил сенатор.

Ударными темпами. НАТО осваивает Украину и рекордно насыщает её военными © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Российские власти не раз заявляли, что не планируют каких-либо военных действий по отношению к Украине. При этом в Кремле подчеркивали, что НАТО продолжает накачивать Украину вооружениями, что может вылиться в эскалацию ситуации в Донбассе.