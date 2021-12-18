«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны. — Ред.), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России», — сказал Пушков в эфире радио «Говорит Москва».
Он подчеркнул, что для реализации своих милитаристических планов альянсу нужно официально предоставить членство Киеву.
«Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса, то есть не давать ей обязательств с точки зрения ее обороны. Но насыщать ее оружием, превращать ее в такой военизированный кулак, который можно использовать против России. Я думаю, что НАТО к этому сейчас и склоняется», — добавил сенатор.
Пушков также отметил, что руководство блока не хочет вступать в военный конфликт с Россией, которая является ядерной державой. НАТО, по мнению Пушкова, пытается навязать Москве диалог с позиции силы и заставить выполнить свои условия, однако под прикрытием такого диалога идут военные приготовления.
Российские власти не раз заявляли, что не планируют каких-либо военных действий по отношению к Украине. При этом в Кремле подчеркивали, что НАТО продолжает накачивать Украину вооружениями, что может вылиться в эскалацию ситуации в Донбассе.