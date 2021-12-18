Обвинения в «агрессивных планах» в отношении Украины, выдвигаемые в адрес Москвы, посол назвал «абсолютно безосновательной пропагандой».
«Ежедневные предупреждения Госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более чем пропаганда. Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность», — сказал Антонов.
Он также заявил о неприемлемости продолжающейся милитаризации Украины, присутствия западных войск на ее территории, а также гипотетического членства страны в альянсе.
Антонов также подчеркнул, что для предотвращения продвижения НАТО на восток и размещения вооружений у границ РФ нужно «юридически обязывающее соглашение с участием США и их европейских союзников». По его словам, такая возможность обсуждается, в том числе на высочайшем уровне.
Ранее МИД РФ на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.