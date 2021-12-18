Россия никому не угрожает, но перспектива членства Украины в НАТО выходит за «красные линии» ее национальных интересов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости 18 декабря

Обвинения в «агрессивных планах» в отношении Украины, выдвигаемые в адрес Москвы, посол назвал «абсолютно безосновательной пропагандой».

«Ежедневные предупреждения Госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более чем пропаганда. Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность», — сказал Антонов.

Ударными темпами. НАТО осваивает Украину и рекордно насыщает её военными © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Антонов также подчеркнул, что для предотвращения продвижения НАТО на восток и размещения вооружений у границ РФ нужно «юридически обязывающее соглашение с участием США и их европейских союзников». По его словам, такая возможность обсуждается, в том числе на высочайшем уровне.

Ранее МИД РФ на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.