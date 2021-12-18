Украина призвала США увеличить военную помощь из-за угрозы нападения России. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot. Об этом 17 декабря сообщил CNN со ссылкой на информированный источник в Белом доме

Отмечается, что в администрации Байдена пока раздумывают, посылать ли Киеву дополнительное вооружение. По мнению советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, отправка еще одной партии вооружения может быть расценена Россией как провокационные действия.

Скрытые мотивы: зачем сенаторы США требуют больше денег для Украины © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

По мнению источника CNN, единственное, что не будет делать Вашингтон — это размешать свои войска на Украине.

В октябре США предоставили Украине вооружения и другую военную помощь на сумму 60 млн долларов, дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов. В ноябре американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили запланировать выделение Украине еще 50 млн долларов из оборонного бюджета.