Отмечается, что в администрации Байдена пока раздумывают, посылать ли Киеву дополнительное вооружение. По мнению советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, отправка еще одной партии вооружения может быть расценена Россией как провокационные действия.
При этом в Соединенных Штатах не исключают отправку дополнительного вооружения — 17 декабря Салливан подтвердил это публично.
По мнению источника CNN, единственное, что не будет делать Вашингтон — это размешать свои войска на Украине.
В октябре США предоставили Украине вооружения и другую военную помощь на сумму 60 млн долларов, дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов. В ноябре американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили запланировать выделение Украине еще 50 млн долларов из оборонного бюджета.