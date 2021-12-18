Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее заявление 18 декабря сделал МИД РФ

Отмечается, что Москва уже направила депозитариям договора, Венгрии и Канаде, а также другим государствам-участникам соответствующее уведомление.

США готовят Украину к войне и размещению ядерного оружия, считает сенатор Пушков Константина Гаврилова, Москва выдвигала ДОН условия, при которых можно было рассмотреть вариант продолжения членства. Россия требовала гарантий того, что информация, полученная по итогам наблюдательных полетов над ее территорией не будет передаваться третьим государствам. Также РФ просила гарантий беспрепятственного наблюдения за военными объектами США в Европе.

Однако требования Москвы были проигнорированы.

Закон о выходе России из ДОН был подписан президентом страны Владимиром Путиным 7 июня. Это стало ответом на выход США из договора в 2020 году.