Самолеты ВВС США ведут разведку на территории Белоруссии, заявил заместитель государственного секретаря Совбеза республики генерал-майор Владимир Арчаков. Об этом 17 декабря сообщает «Национальная оборона»

По его словам в польском воздушном пространстве увеличилась интенсивность полетов разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии.

Ударными темпами. НАТО осваивает Украину и рекордно насыщает её военными © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

«Не может оставаться без внимания и то, что переоснащение польских ВС ориентировано на американский военно-промышленный комплекс и предусматривает ассигнования в 2021-2035 годах в размере около 133 млрд. долларов (ранее на 2017-2026 годы планировалось 50 млрд. долларов). С приходом к власти в США президента Д. Байдена новая администрация демонстрирует преемственность в реализации польско-американских договоренностей в военной сфере, и Пентагон подтвердил намерение увеличивать численность американских войск в Польше», — рассказал он.

По мнению политолога и правозащитника Йохана Бекмана, НАТО необходимо ликвидировать как провокационную ненужную структуру. В интервью Украина.ру он отметил необходимость создания новой структуры безопасности, в которой также будет состоять Китай.