По его словам в польском воздушном пространстве увеличилась интенсивность полетов разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии.
Это, как утверждает Арчаков, позволяет вести оптико-электронную разведку западных районов республики и радиоэлектронную разведку на всю глубину территории страны.
«Не может оставаться без внимания и то, что переоснащение польских ВС ориентировано на американский военно-промышленный комплекс и предусматривает ассигнования в 2021-2035 годах в размере около 133 млрд. долларов (ранее на 2017-2026 годы планировалось 50 млрд. долларов). С приходом к власти в США президента Д. Байдена новая администрация демонстрирует преемственность в реализации польско-американских договоренностей в военной сфере, и Пентагон подтвердил намерение увеличивать численность американских войск в Польше», — рассказал он.
По мнению политолога и правозащитника Йохана Бекмана, НАТО необходимо ликвидировать как провокационную ненужную структуру. В интервью Украина.ру он отметил необходимость создания новой структуры безопасности, в которой также будет состоять Китай.