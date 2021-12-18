Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить «льготным» газом производство. Об этом 17 декабря сообщает «Экономическая правда»

Производители пожаловались главе государства на рост цен на газ, сырье и другие расходы, которые приводят к убыточной деятельности хлебопекарных предприятий. За год цены на газ для бизнеса выросли почти в 10 раз — до 52 тысяч грн за тысячу кубометров, согласно январскому контракту.

Совладелен HD-group Сергей Чекальский отметил, что при таких контрактах часть рынка уже работает «в ноль» или получает убытки. В январе, когда расходы на газ вырастут, некоторым предприятиям может не хватить денег, чтобы покрыть зарплаты персоналу.

Дело — дрова. Выживет ли Украина без газа и угля © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

«Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера», — говорится в обращении ассоциации к Зеленскому.

В отрасли попросили правительство вмешаться в ситуацию и выделить хлебопекарным предприятиям часть льготного газа или предоставить финансовую помощь.

Ранее стало известно, что Запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились ниже уровня закачки в этом году. Общий уровень запасов топлива опустился до 15,258 млрд кубометров.