Американские власти «тайно согласились» на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива, передает Telegraf 16 декабря

«Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году», — сказал Кива.

Не соблаговолите ли разбомбить? На Украине придумали, как еще больше отвратить от себя Крым и Донбасс © РИА Новости, sud.ua

«Да, действительно, это две империи, поэтому произошел чистый договорняк. Мы [США] перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <…>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте», — рассказал Кива.

Именно поэтому, добавил парламентарий, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести украинские войска из Крыма.