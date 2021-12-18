«Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году», — сказал Кива.
Депутат добавил, что американская сторона, приведя подконтрольные ей силы к власти на Украине, не смогла не считаться с позицией России, у которой в регионе есть свои стратегические задачи.
«Да, действительно, это две империи, поэтому произошел чистый договорняк. Мы [США] перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <…>, мы вам отдадим Крым. <…> Вам важен Крым? Забирайте», — рассказал Кива.
Именно поэтому, добавил парламентарий, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал вывести украинские войска из Крыма.