Сообщается, что бывший глава государства отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетит Турцию и Польшу.
Отмечается, что поездка была запланированной.
В эти выходные Порошенко посетит резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле в честь годовщины получения томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
В Польше он примет участие в конференции на тему «Россия-Украина-НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге». Также запланированы встречи Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов.
Стоит отметить, что 17 декабря Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить Порошенко повестку по делу о закупке угля из Донбасса. Экс-президент проигнорировал следователей.