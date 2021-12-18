Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул Украину. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба возглавляемой им политсилы «Европейская солидарность»

Сообщается, что бывший глава государства отправился в дипломатическое турне, в ходе которого посетит Турцию и Польшу.

Отмечается, что поездка была запланированной.

Зеленский схлестнулся с Порошенко. Зачем на Украине вспомнили об Иловайске © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Польше он примет участие в конференции на тему «Россия-Украина-НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге». Также запланированы встречи Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов.

Стоит отметить, что 17 декабря Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить Порошенко повестку по делу о закупке угля из Донбасса. Экс-президент проигнорировал следователей.