Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы выполнить Минские соглашения, но он находится в заложниках у США, которые не позволяют ему этого сделать. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру

Если бы Зеленский выполнил Минские соглашения, он бы стал сверхпопулярным политиком, принесшим мир на Украину, и одержал бы триумф в следующих выборах, полагает эксперт.

«Но Вашингтон хочет, чтобы продолжалась война между русскими и украинцами, поскольку именно на этой крови он превращает Украину в АнтиРоссию. Это Вашингтон запрещает их выполнять», — сказал Марков. Единой Украины не существует - Марков © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Ультиматум Путина Байдену заключается в том, чтобы снять этот запрет и позволить марионеточному киевскому режиму реализовать Минские соглашения, считает Марков. Однако США пока не соглашаются принять предлагаемую Россией позицию, заключил эксперт.

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