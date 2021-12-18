Если бы Зеленский выполнил Минские соглашения, он бы стал сверхпопулярным политиком, принесшим мир на Украину, и одержал бы триумф в следующих выборах, полагает эксперт.
«Но Вашингтон хочет, чтобы продолжалась война между русскими и украинцами, поскольку именно на этой крови он превращает Украину в АнтиРоссию. Это Вашингтон запрещает их выполнять», — сказал Марков.
Ультиматум Путина Байдену заключается в том, чтобы снять этот запрет и позволить марионеточному киевскому режиму реализовать Минские соглашения, считает Марков. Однако США пока не соглашаются принять предлагаемую Россией позицию, заключил эксперт.
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