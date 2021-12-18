На Украине позиция «дальше от России и от всего русского» постепенно набирает обороты, считает рассказал директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, отношение к России на Украине сейчас сложное.

«На востоке, несмотря на оголтелую пропаганду, 60 процентов граждан относятся России и к россиянам дружественно, считая их братским народом. Была же социология по поводу тезиса Путина о единстве россиян и украинцев, где тоже всплыли неприятные для Киева детали», — отметил он.

Алексей Анпилогов: Самоорганизация Украины приведет к европейскому Сомали © Журналистская правда

«Это проблема самой Украины, потому что там существует два противоположных взгляда на ближайшую соседку. Если в России позиция относительно близости русского и украинского народа превалирует, то на Украине позиция «дальше от России и от всего русского» постепенно набирает обороты», — заключил Анпилогов.

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