По словам эксперта, отношение к России на Украине сейчас сложное.
«На востоке, несмотря на оголтелую пропаганду, 60 процентов граждан относятся России и к россиянам дружественно, считая их братским народом. Была же социология по поводу тезиса Путина о единстве россиян и украинцев, где тоже всплыли неприятные для Киева детали», — отметил он.
При этом Западная Украина выступает флагманом всех русофобских процессов — там положительно к России относятся лишь от 20 до 35%.
«Это проблема самой Украины, потому что там существует два противоположных взгляда на ближайшую соседку. Если в России позиция относительно близости русского и украинского народа превалирует, то на Украине позиция «дальше от России и от всего русского» постепенно набирает обороты», — заключил Анпилогов.
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