Ранее МИД России опубликовал дипломатическую переписку главы МИД Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами по поводу Украины. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что после этого шага Париж и Берлин утратили субъектность в переговорах по Донбассу. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В переписке Лаврова и зарубежных коллег было зафиксировано, что европейские столицы отказываются от принуждения Украины к исполнению Минских соглашений.

«Смысл «Минска» состоит в том, что для возвращения Донбасса в состав Украины она должна измениться, став нейтральной и федеративной. А они фактически заявляют в переписке, что Донбасс должен вернуться в ту Украину, которая есть сейчас. А это совершенно неприемлемо. Потому что Донбасс ушел от той Украины, которая есть сейчас», — сказал Жарихин. «У них проблемы»: Жарихин рассказал, зачем США хочет заморозить ситуацию на Украине © Владимир Трефилов

Коль скоро Париж и Берлин заняли такую позицию, они не могут быть посредниками, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.