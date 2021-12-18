В переписке Лаврова и зарубежных коллег было зафиксировано, что европейские столицы отказываются от принуждения Украины к исполнению Минских соглашений.
«Смысл «Минска» состоит в том, что для возвращения Донбасса в состав Украины она должна измениться, став нейтральной и федеративной. А они фактически заявляют в переписке, что Донбасс должен вернуться в ту Украину, которая есть сейчас. А это совершенно неприемлемо. Потому что Донбасс ушел от той Украины, которая есть сейчас», — сказал Жарихин.
Коль скоро Париж и Берлин заняли такую позицию, они не могут быть посредниками, заключил эксперт.
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