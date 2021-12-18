Более 20% россиян считают Украину враждебной страной и источником угроз, имея в виду не население, а «политиканов», националистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов

Недавно проведенный опрос ВЦИОМ показал, что несмотря на политические разногласия 29 процентов россиян по-прежнему считают Украину братской страной, 12% — дружественным государством, 26 процентов — просто соседом и только 9 и 12 процентов считают Украину враждебной страной и источником угроз.

«Граждане России в своей массе относятся положительно к гражданам Украины, несмотря на то, что происходит между Москвой и Киевом. Но у ВЦИОМ перемешано отношение к людям и отношение к государству, поэтому мы видим, что есть 9 и 12 процентов, которые уже считают государство Украина враждебным России», — сказал эксперт.

Алексей Анпилогов: Самоорганизация Украины приведет к европейскому Сомали © Журналистская правда

«Все прекрасно понимают, что тонкая прослойка политиканов и националистов с нацистами, на которых они опираются, — это не весь украинский народ, но в том числе поэтому фактически 20 процентов считают Украину враждебным государством. Украинская элита и часть украинского общества, которая настроена антироссийски и антирусски, формирует соответствующую картинку, и эта картинка тоже попадает сюда. Потому что на Украине осуществляются гонения против русского языка и уже даже не против советских, а против русских символов», —сказал Анпилогов.

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