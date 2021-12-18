Организаторы августовского путча усугубили положение в СССР и ускорили его развал. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Августовский путч 1991 года и ГКЧП сыграли решающую роль в распаде Союза, уверен эксперт.

«Советский Союз рухнул не 25 декабря, когда Горбачев выступил по телевизору и спустили флаг. Это пропылесосили исторический мусор. Организаторы августовского путча вели себя так, будто они намеренно хотели развалить СССР. Я не знаю, были ли они провокаторами или политическими идиотами», — сказал Серенко.

Собеседник издания заявил, что если бы Горбачёв освободил пост Президента СССР для Нурсултана Назарбаева или Бориса Ельцина, Союз удалось бы сохранить.

«Если бы до августа 1991 года Горбачев был снят и появился тот же Назарбаев, я не знаю, готовы ли были это признать в России, где уже был свой Ельцин. Но даже если бы Ельцин сменил Горбачева на этом посту, страну можно было бы еще спасти», — подчеркнул Серенко. «Или марионетка, или лжец». Ищенко обличил виновного в развале СССР © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Последняя крупнейшая политическая ошибка руководства СССР, сравнимая с преступлением — разрыв между Горбачёвым и Ельциным, заключил эксперт.

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