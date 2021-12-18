Анналена Бербок - новый министр иностранных дел Германии и глава партии «Зелёных». Её антироссийские тезисы вызвали резкое противодействие со стороны немецких бизнес-кругов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Ранее Бербок заявляла, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» может быть приостановлена, что вызвало резкое повышение цен на газ.

«И бизнес-сообщество, компании, которые торгуют этим газом, которые должны его закупать, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы, в ужасе. И поэтому растёт оппозиция к госпоже Бербок, к её странным заявлениям. Ей начинают напоминать, что — вы, мадам, сегодня не представляете никакие «зелёные» организации, или только правозащитные организации, вы — министр иностранных дел великой, большой, сильной Германии, которая является лидером Европы», — сказал Рар. Франция и Германия больше не могут быть посредниками в вопросе Донбасса - эксперт © пресс-служба президента Украины

Эксперт отметил, что конфликт между немецким капиталом и министром Бербок может вылиться в конфликт внутри правительства.

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