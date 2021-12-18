Америка теряет интерес к НАТО, а Европу хочет оставить при себе как трофей, считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент США Джо Байден пообещал отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае «вторжения России на Украину».

«Это, я думаю, не связано только с конфликтом в Украине. Американцы хотят оставить при себе трофей — Европу, которая становится всё больше и больше экономическим конкурентом США. И Америка, я думаю, теряет интерес к НАТО, она создаёт второе «НАТО» (AUKUS — Ред.) сейчас в Тихоокеанском регионе — для противостояния экспансии Китая. Китай рассматривается как более опасный соперник и конкурент, чем Россия», — рассказал политолог.

Александр Рар о том, почему США выгоден конфликт в Украине, "красных линиях" и политике "зеленых" © РИА Новости, Михаил Климентьев

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