Ранее президент США Джо Байден пообещал отправить в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае «вторжения России на Украину».
«Это, я думаю, не связано только с конфликтом в Украине. Американцы хотят оставить при себе трофей — Европу, которая становится всё больше и больше экономическим конкурентом США. И Америка, я думаю, теряет интерес к НАТО, она создаёт второе «НАТО» (AUKUS — Ред.) сейчас в Тихоокеанском регионе — для противостояния экспансии Китая. Китай рассматривается как более опасный соперник и конкурент, чем Россия», — рассказал политолог.
При этом, отметил Рар, американская политика по-прежнему глобальная, поэтому так просто оказаться от влияния США не может. Но свое влияние в Европе Штаты расширять не планируют — они дислоцируют свое военное присутствие в Азиатский континент, добавил эксперт.
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