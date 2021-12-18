Украинский артист и продюсер Андрей Данилко порадовал фанатов своим архивным снимком 1974 года. Соответствующую публикацию он разместил на днях в Instagram

«Фото с рыбой на колесах. Полтава. 1974 год», — подписал Данилко свой детский снимок.

«"Рыба на колесах" — теперь звучит интригующе!», «У меня тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа в Днепре в "Детском мире"», «Рыба в руках у ребенка к большим деньгам и признанию. Это хороший знак», «Пупсик какой», «А рыбак какой милашка», «Четверг — рыбный день, все правильно», — ответили на пост знаменитости его подписчики.

В знак уважения: польскую чиновницу склоняли к «близкой дружбе» с украинским депутатом © Alicja Szczepańska Radna Miasta Krakowa Андрею Данилко исполнилось 48 лет. Своих детей у него нет, в браке артист никогда не состоял. Нередко про автора Сердючки говорят, как о человеке с нетрадиционной ориентацией, однако сам он это никогда не комментировал.

Данилко был и остается одной из самых желанных звезд для российского зрителя, однако после Майдана 2014 года артист прекратил гастроли по РФ из политических соображений. Не так давно, однако, Данилко высказывался о том, что проблемы в его стране может решить только смена правительства.