В Германии по-прежнему придерживаются мнения, что вопрос кризиса на Украине нужно решить дипломатическим, а не военным путем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

По его словам, нынешнее социал-демократическое и «зелёное» правительство пока придерживается старого курса.

«Нельзя забывать, что господин Шольц, всё-таки, работал в старом правительстве вторым человеком, заместителем Меркель, вице-канцлером. Он отвечал и, в принципе, разрабатывал всю эту правительственную линию, проводимую в последние годы. Так что он от неё отказываться не будет. Я думаю, что по-прежнему в Германии складывается такое мнение, что нужно вопрос кризиса в Украине, конфликта вокруг Украины решать дипломатическим, а не военным путём», — сказал Рар.

Александр Рар о том, почему США выгоден конфликт в Украине, "красных линиях" и политике "зеленых" © РИА Новости, Михаил Климентьев Ангела Меркель в свое время старалась продвинуть Минские соглашения, в чем ее поддерживал и Олаф Шольц.

«Потому что она не видела никаких альтернатив выполнению Минских соглашений. Альтернатива — война. А Минские соглашения — это возможность где-то найти какие-то компромиссы, пойти по какому-то пути примирения, и, во всяком случае, убрать из европейской перспективы угрозу горячей войны», — заключил политолог.

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