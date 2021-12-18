По его словам, нынешнее социал-демократическое и «зелёное» правительство пока придерживается старого курса.
«Нельзя забывать, что господин Шольц, всё-таки, работал в старом правительстве вторым человеком, заместителем Меркель, вице-канцлером. Он отвечал и, в принципе, разрабатывал всю эту правительственную линию, проводимую в последние годы. Так что он от неё отказываться не будет. Я думаю, что по-прежнему в Германии складывается такое мнение, что нужно вопрос кризиса в Украине, конфликта вокруг Украины решать дипломатическим, а не военным путём», — сказал Рар.
Эксперт отметил, что экс-канцлер Ангела Меркель в свое время старалась продвинуть Минские соглашения, в чем ее поддерживал и Олаф Шольц.
«Потому что она не видела никаких альтернатив выполнению Минских соглашений. Альтернатива — война. А Минские соглашения — это возможность где-то найти какие-то компромиссы, пойти по какому-то пути примирения, и, во всяком случае, убрать из европейской перспективы угрозу горячей войны», — заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.